¿No que lesionados y sin minutos? Guardado, CH14, Herrera y Moreno, con actividad europea esta jornada

Las dudas alrededor de por qué Andrés Guardado, Javier Hernández, Héctor Herrera y Héctor Moreno no asistirán a los partidos de Fecha FIFA contra Argentina se mantienen y aumentan cada vez más.

Pese a no haber claridad en la información, una hipótesis sostiene que estos cuatro jugadores mexicanos no habrían sido llamados al Tri al estar lesionados, saliendo de una lesión, o simplemente porque no tienen minutos en sus equipos.