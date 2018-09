Miguel Herrera le replicó al DT interino del Tri: "Tuca se ha pasado de lengua"

“Conmigo se ha pasado de lengua y ya lo hablaremos... nos merecemos respeto, me parece que se dejó manejar por circunstancias, tendrá que aguantar estando ahí, de interino, de cómodo, de estar en una silla tan importante, no de acomodarse, sino de un lugar tan bueno, que se merece”, dijo en entrevista con ESPN.

"No dije que le pusieron la alineación, Ricardo tiene un carácter muy explosivo. Pero que diga, que no y a los 10 días que sí, me parece que no se vale eso. Si va a estar ahí hablando y criticando a los demás, ahora que se aguante también", finalizó el ex técnico del Tri.