Mexicano ‘mutó’ en uruguayo y negó apostar con su esposa charrúa

La selección de Uruguay de a poco llega a Houston para el amistoso ante México. Lo curioso es que la mayoría de los seleccionados lo hacen procedentes de Europa, en el vuelo desde Montevideo sólo arribó el técnico interino Fabián Coito, pero eso no impidió que los aficionados charrúas residentes en la ciudad texana se le abalanzaran por un autógrafo.

“Traidor”, le dicen los amigos uruguayos a César, quien explica el motivo de portar la casaca del rival del Tri del próximo viernes: “Mi esposa es uruguaya, pero el viernes me pongo la de México, hoy nada más era para sacarme la foto”, argumenta entre risas.

Aunque eso sí, niega tajante la posibilidad de apostar con su pareja: “Se pone seria la cosa, con una uruguaya no quieres pelear de futbol. Me recuerdan las dos copas que tienen, que (en México) no tenemos”.