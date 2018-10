Memo Ochoa reveló: “Standard Lieja hizo todo porque no saliera”

Después de la ‘novela’ que resultó el fallido fichaje de Guillermo Ochoa con el Nápoles de Italia, el portero mexicano rompió el silencio y explicó los motivos por los que no se pudo concretar su transferencia pese al interés italiano.

El portero mexicano señaló que si bien fue un problema el tema de no tener pasaporte comunitario, también lo fue el hecho de que Standard Lieja hizo todo lo posible porque no se fuera, ya que era un jugador sin reemplazo.

“Sabemos lo complicado que para mí es dar el salto a un equipo de mayor jerarquía en Europa. Estoy tranquilo porque no dudan de mi calidad, sino que son temas de espacios y plazas. Es una lástima que no se haya hecho esa transferencia porque estaba muy ilusionado con el Nápoles.

“El presidente del Standard no quiso negociar, el DT me dijo que era irremplazable por lo que el propio presidente les dejó de contestar al final e hizo todo para que no saliera”, dijo Ochoa al programa Jugando Claro.