Martino sobre el cambio generacional: “No me cierro a ningún grupo de futbolistas”

El cambio generacional que inició durante el interinato de Ricardo Ferretti durante el segundo semestre del 2018 no es algo ajeno para Martino, quien reiteró su interés por armar un equipo pensando en el verano antes de hacerlo para la eliminatoria mundialista con miras a Catar 2022.

“No quiero cerrarme en determinado cierto grupo de jugadores, en los próximos meses si uno piensa en un jugador de 33 o 34 años para un proceso dentro de 4 años es largo, pero para seis meses no. Todo lleva su tiempo, un cambio generacional no se da de un ‘plumazo’, sacar a 15 y traer a 15, han aparecido buenos jugadores jóvenes, merecedores de estar en esas convocatorias, aspiramos a capitalizar esa situación, pero no nos cerramos, aspiramos a todos y elegiremos a los que mejor estén”, agregó el argentino.