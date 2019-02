Martino no ve a los naturalizados como principal opción del Tri

Gerardo Martino no titubeó en su presentación como técnico de México en Estados Unidos al ser cuestionado sobre los naturalizados y la Selección Mexicana , considera que no es lo ideal pensar en la naturalización de futbolistas como un “punto de partida”

Respecto a quienes lo critican por ser el técnico de la Selección sin ser mexicano respondió de forma contundente: “Entiendo que siempre es difícil tener un técnico extranjero, esta cuestión nacionalista que siempre está instalada en el fútbol, me toco a mí estar aquí y la verdad es que lo hacemos con mucha ilusión con muchas ganas, no naciones en México, pero cuando nos ponemos la camiseta hacemos lo mejor. No soy de aquellos que la vaya a besar porque creo que mi compromiso se va a manifestar a través del trabajo”.