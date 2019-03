Martino mantiene postura sobre Tecatito: "Más allá de la lesión, está mi conversación con él"

La ausencia de Jesús Manuel Corona ser convocado por Gerardo Martino no deja de ser un asunto controversial, y este lunes, un día previo al juego amistoso frente a Paraguay , el técnico de la selección mexicana indicó que a él lo que más le interesa es el jugador, no lo que el Porto o el respresentante puedan decir.

"No hable yo con el representante de Tecatito, a mi lo que me interesa es hablar con el jugador, con el representante podría hablar, pero no lo he hecho. Lo que pensamos nosotros es que no hay que perjudicar al jugador. Seguramente con el paso del tiempo hablaremos con él", aseguró Martino.