Martino da consejo a Antuna: "No escuches demasiado ni veas tantas redes sociales"

"A Uriel Antuna lo primero que le diría sería no escuches demasiado, no entres tanto a las redes sociales, no veas demasiado programas, porque seguramente no seremos nosotros aquí adentro quienes desubicaremos al chico, nosotros siempre tendremos palabras que tengan que ver con la calma ya sea un rendimiento malo o uno superlativo", comentó el técnico tricolor.