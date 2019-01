¿Marchesín al Tricolor? La extraña relación entre 'Tata' Martino y el guardameta

Durante el 2013, Lanús , donde militaba Agustín Marchesín perdió la posibilidad de tomar la punta del torneo argentino tras empatar sin goles con Newell's Old Boys , dirigido por Gerardo Martino, situación que encolerizó al guardameta, quien despotricó en contra del estratega rosarino.

Además, el futbolista no dejó de recordar lo que había ocurrido una semana antes, cuando el árbitro, Juan Pablo Pompei, decidió expulsar al entrenador 'leporoso' tras constantes protestas en sus decisiones durante el encuentro entre Newell's y Arsenal, lo que desquició al colegiado pegándole tremendo empujón a Martino mientras le exigía retirarse de la cancha.

No obstante, dejando atrás el calor del encuentro, 'Marche' llamó a Martino para ofrecerle disculpas solo unos días después de lo ocurrido. " Ojalá algún día seas mi DT ", le indicó el cancerbero al estratega durante la llamada, según afirmó El Clarín.

Pero esta última petición no se hizo realidad sino hasta el 2014, cuando ' el Tata' convocó al guardameta, entonces de Santos, para una gira en Asia con la selección 'albiceleste', donde jugó 45 minutos ante Hong Kong. Un año después, apareció en la lista preliminar del rosarino para la Copa América 2015, pero no apareció en la lista definitiva, hasta que una lesión de Mariano Andújar lo hizo entrar de relevo a la convocatoria, aunque no tuvo participación.