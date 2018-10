Maradona levanta la mano para dirigir a la Selección Mexicana

Diego Armando Maradona no deja de ser un personaje que atrae interés con sus declaraciones, y en esta ocasión, previo al juego amistoso entre Tijuana y Dorados a celebrarse en el Estadio Caliente, Maradona aceptó querer dirigir a la Selección Mexicana.

" Me gustaría que me preguntaran si quisiera dirigir a la Selección Mexicana ", mencionó Diego en entrevista para la cadena Fox, al realizarle la pregunta, el argentino contestó con un contudente "sí" , y agregó que "pasando por arriba de Almeyda que tuvo problemas y del Turco Mohamed que tranquilamente podría hacerlo".

" Lo de Almeyda no es deportivo, no es futbolístico, es político, porque si no ya sería DT de México", apuntó el estratega de los 'culichis'. Sobre Martino, quien hoy es la opción 'A' de los federatavios mexicanos, Maradona opinó que "El Tata Martino está fenomenal en donde está, que se quede ahí y tenemos uno menos", mencionó el tono de broma.