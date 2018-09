Los 'morritos' del 'Tuca': la sangre joven del Tri que mira hacia los próximos Mundiales

De los 25 jugadores que convocó Ferretti para los amistosos ante Uruguay y Estados Unidos, incluidos los lesionados Rodolfo Pizarro y Carlos Salcedo que finalmente no se unieron a la concentración, 17 tienen 24 años o menos de edad .

Todo esto contrasta con la fama que tiene Ferretti de los últimos años, de no dar muchos espacios a jugadores jóvenes en Tigres, como ocurrió con Jonathan Espericueta, campeón mundial Sub 17 en 2011, Balón de Plata de aquel torneo y quien no pudo afianzarse con el club de San Nicolás de los Garza.