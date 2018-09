Los cambios de discurso del ‘Tuca’ Ferretti respecto a la Selección

Dirigir a la Selección Mexicana es un objetivo para la mayoría de los entrenadores del mercado mexicano, no obstante, Ricardo Ferretti ha negado en multiples ocasiones la posibilidad de dirigir a México de otra forma que no sea interina, aunque le han ofrecido en más de una ocasion el puesto.

"Ya lo dije desde hace años atrás, el único puesto en el que no tengo ningún interés es el de ser entrenador de la Selección Mexicana, si me ofrecen de barrendero, a lo mejor me interesa, pero de entrenador de la Selección Mexicana, no me interesa, fui candidato cuatro veces y no voy, así sea el último entrenador del mundo”, declaró.