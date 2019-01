Llegó el bueno, Gerardo Martino está listo para tomar las riendas del Tricolor

Segundo, las eliminatorias. Juan Carlos Osorio tuvo un proceso destacado en el camino a Rusia, logrando números que no se veían desde la etapa de Ricardo La Volpe, quien estuvo del 2002 al 2006. No obstante, quedó a deber en torneos con juegos de eliminatoria directa, pues en Copa América, Copa Oro, Copa Confederaciones y en la Copa del Mundo, no se tuvieron resultados positivos. Martino deberá intentar emular la obtención del pase sin mayores problemas y dejando claro quien es 'el gigante de Concacaf'.