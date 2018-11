Layún mostró su apoyo a la nueva generación del Tri: "Me quedo con los jóvenes"

" Yo me quedo con los jóvenes que muestran las ganas y la calidad que tienen, hay muchos jugadores que tienen un potencial enorme y ojalá sigan en ese ascenso porque le va a venir muy bien al futbol mexicano", apuntó.

Sobre el desarrollo del partido, el jugador del Villarreal pusó enfasis en las ocasiones de gol generadas al inicio del encuentro, que no concretaron y que pudieron haber cambiado el rumbo del juego.

"El futbol son pequeños detalles y cuando tienes ocasiones así contra un rival como Argentina es fundamental marcar y no perdonar porque eso te da un partido totalmente diferente, pero el equipo intentó proponer todo el juego y es una lástima que el resultado no nos acompañara; sabíamos perfectamente que era importante mantenernos juntos, no nos conocemos tanto para tener una idea diferente", agregó.