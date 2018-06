Las 5 claves de México para el debut frente a Alemania

El primer partido de cada justa mundialista siempre es el más importante y en esta ocasión no será distinto, particularmente porque el Tri se enfrentará ante una potencia como la Mannschaft , que llega como una de las más grandes favoritas a coronarse en tierras soviéticas.

Los 11 integrantes de la selección azteca, y no solo la defensa, deberán conservar orden en todas sus líneas, que no les ganen la espalda y mantenerse organizados para evitar que les hagan daño temprano en el partido. No recibir gol en los primeros 30 minutos será fundamental.