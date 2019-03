Lainez, a Sub 20; debuts, goles y más de lo que dejó la fecha FIFA para México

Si bien es cierto que solo pudo estar con su equipo por una semana, también es una realidad que no se complicó de más y buscó sacar lo mejor de cada uno para saber si entran o no en lo que él pretende. También es una realidad que dentro de este 'experimento' se dejaron ver varias cosas que quedan como lecciones.

-Diego Lainez no está para Selección mayor: a sus 19 años, el actual delantero del Betis tuvo la oportunidad de ser llamado, de nueva cuenta, al Tri. Fue titular en el duelo ante Paraguay; sin embargo, no logró acoplarse a los dos interiores (Jonathan dos Santos y Erick Gutiérrez) y dos extremos (él y Roberto Alvarado) que empleó el Tata. Y no por falta de calidad, sino porque su experiencia aún no es la ideal para el combinado mayor. Lainez, sin duda alguna, tiene todo para brillar en el Mundial Sub 20. Es ahí donde será referente e, incluso, motivará a sus compañeros.