La vez que la US Soccer estuvo a punto de fichar al ‘Tuca’, estratega interino del Tri

Para nadie es un secreto lo bien que trabaja Ricardo Ferretti con la sangre joven del fútbol, por ello hace más de 20 años llamó la atención del acérrimo enemigo: Estados Unidos . El actual timonel interino del Tri contó la ocasión en la que la US Soccer lo buscó para cambiarle el rumbo al balompié norteamericano, aunque a final de cuentas prefirió no tomar el cargo.

“No quiero, no sé hablar inglés y no quiero aprender”, aseguró, jocoso como es, el ‘Tuca’ Ferretti , para después contar una de esas anécdotas desconocidas que le gustan develar en determinados momentos.



“A mí me ofreció Sunil Gulati (expresidente de la US Soccer), cuando yo todavía dirigía en el Guadalajara, un contrato de 10 años, pero no era para la selección, sino para organizar a las fuerzas básicas, para proporcionarle jugadores a todos los equipos de la MLS. Pero no acepté”, recalcó.