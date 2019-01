La metodología de trabajo y el sistema que pretende Martino con México

"Obviamente para esto hay que hablar con los entrenadores locales, convencerlos de lo necesario que es esto , del conocimiento de los futbolistas locales y que enfrente tienen gente con sertido común que no se va a meter cuando el club tenga competencias importantes, pero sí habrá 3 o 4 microciclos anuales ", apuntó 'el Tata'.

En entrevista con Univision Deportes, habló sobre su estilo de juego. Como buen 'Bielsista', su dibujo táctico predilecto es el 4-3-3, aunque no está casado con el mismo y puede jugar con línea de 5. Prefiere un solo' 9' y le gusta salir jugando, por lo que para él es importante contar con un portero que tenga buen 'juego de pies', aunque saltar líneas buscando ganar la segunda pelota no es un sistema que pueda implementar en México, según sus palabras, pues no ha detectado un jugador para competir de esa manera, a excepción de Raúl Jiménez.