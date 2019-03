La anécdota de Maradona que los seleccionados del Tri nunca deben olvidar

Representar a tu país es un orgullo tan grande que no te cabe en el pecho, lo hacemos todo el tiempo cuando estamos en el extranjero, en nuestra comida, nuestra música, nuestros modismos, nuestra palabrotas, nuestra historia, en absolutamente todo… al menos a mí se me infla el pecho cuando digo que soy mexicano.

Ahora, si mezclamos el ser mexicano, más ser elegido entre millones de mexicanos para realizar una actividad en la que eres bueno es casi un sueño y no importa si se es el titular o si formas parte de un grupo, simplemente has sido elegido y en caso de ser requerido quieres participar de la mejor manera.

No sabemos cómo sucedieron las cosas entre Jesús Manuel Corona y Gerardo Martino , si la lesión del jugador es grave, si no quiso ir al Tri, si el club mostró impedimentos para su traslado, pero quiero pensar que no se trata de negarse a representar a México.

“El domingo 21 de abril, después de ganarle 3-1 al Inter en el San Paoloen 1985, agarré el micrófono en la conferencia de prensa y, antes de que alguien me preguntara algo, declaré: Yo viajo a la Argentina, pase lo que pase, el domingo 5 de mayo, después del partido contra la Juve. Ni siquiera el presidente Pertini podrá impedirme que viaje, porque él no puede parar los aviones que salen desde Roma…Y empezó el quilombo. A la semana siguiente, el 28, jugamos justamente contra la Roma, en el Olímpico. Empatamos 1 a 1. Y yo volví a la carga después del partido: Quiero que me entiendan; no es mi intención de ninguna manera irme a mi país por las malas, pero estoy desesperado por jugar en la selección y estar a disposición de Bilardo desde el 6 de mayo. Creo tener razones como para que me entiendan, ¿no?”, relata Diego Armando Maradona.