Joao Maleck sobre Lainez: "Jugué contra él y siempre vi que es un jugador diferente"

El artillero relató lo complicado que es llegar al viejo continente sin las credenciales de ser referente en México , pero decidió tomar el riesgo y tras varios meses de estadía en Europa, no se arrepiente de su determinación.

“Es muy complicado. Yo me sorprendo que hay muchos argentinos, muchos colombianos, inclusive en mi equipo, y pocos mexicano de mi categoría, de mi edad. El único que es más chico que yo es Lainez , pero hay talento de sobra como para poder estar acá”, contó a Univision Deportes.

“Con Andrés (Guardado) no tuve contacto, desde pequeño lo sigo, fue uno de mis ídolos de la infancia y con Diego me he enfrentado desde el Sub-17 cuando estaba en América y yo en Santos. Siempre que lo enfrenté le dije que era un jugador diferente, siempre ha tenido grandes características.