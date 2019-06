Jesús Gallardo se engalla y avisa que México está para ser Campeón de Copa Oro

México gusta, gana y aunque no mete goleadas estratosféricas, si acumula una extraordinaria media de anotaciones desde que Gerardo Martino tomó al equipo.

“La idea es tener la pelota, ir hacia adelante, los laterales muy largos. (Me pide) que ataque mucho, que vaya mucho hacia adelante, que no me preocupe tanto por la marca y que trate de acabar bien las jugadas”.