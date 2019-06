Guillermo Ochoa entra al Club de los 100 de FIFA

Ahora sí, Guillermo Ochoa pertenece al Club de los 100 de FIFA, luego de que alcanzó con el Tri su partido 100 "tipo A", es decir, partidos oficiales entre selecciones afiliadas o no oficiales entre selecciones mayores.

El " Club de los 100" es un documento oficial de FIFA en el que incluye partidos de la Copa del Mundo (incluyendo eliminatorias), de competencias continentales, amistosos entre selecciones mayores. No se toman en cuenta partidos que no fueron completados ni ante selecciones no afiliadas.