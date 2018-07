Gerardo Martino, el 'Tata' que llegaría a ocupar el banquillo tricolor

Originario de Rosario, Argentina, el 'Tata empezó su romance con el balón de manera oficial a los 17 años en el mediocampo del Newell´s Old Boys, para 16 años después dejar las canchas en Ecuador con el Barcelona de Guayaquil. No sin antes pasar por las filas del Tenerife, Lanús, O'Higgins y la Albiceleste, donde no fue considerado para la convocatoria final del equipo que se coronaría campeón en 1986.