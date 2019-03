Gerardo Martino: "debo hacer respetar a la selección"

SAN DIEGO.- Gerardo Martino, director técnico de México, sentenció que su obligación será "hacer respetar" al Tri y descartó que su gestión que recién inicia, se regirá por "normas de convivencia" y no tanto por "mano dura".

En la conferencia de prensa previo a su debut con la selección mexicana en el amistoso ante Chile, el estratega argentino volvió a referirse al tema de Jesús Manuel Corona, jugador del Porto que no asistió a la convocatoria.

"Hay cosas que tienen que ver con el 'ABC' del funcionamiento. Es un proceso que empieza, hay cosas que han pasado desde el día 2 o 3 que se mandó la convocatoria, y hay una necesidad del entrenador de no exponer al jugador. Quiero aclarar que esto también tiene que ver con su club, nadie funciona con un comunicado de prensa, todas las cosas llegaron recién ayer (miércoles). Mi obligación como entrenador de la selección de México es hacer respetar a la selección. Aquí no hay mano dura, es una cuestión de convivencia", dijo Martino quien también hizo alusión a que no está acostumbrado a la "informalidad" con la que operó el Porto para informar de la baja de Corona.

"Lo que traté de hacer es contar un poco la historia de la obligación que Jesús tenía de venir acá, no vino y prefirió quedarse a recuperarse en Porto. A mí me hubiera encantado que el jugador me dijera que el entrenador le dice algo, esto no sucedió y a mí solo me queda contar los hechos de cómo sucedieron las cosas".

También se refirió a Carlos Vela, ausente en el primer llamado de Martino.

"En el caso de Carlos Vela, se tuvo conversación con él, fui a Los Angeles, me junté con Gio (dos Santos), con Jonathan (dos Santos), con él. No es que nosotros en una conversación de una hora conozcamos a los jugadores de punta a punta pero sacamos conclusiones. Después de eso pasó un mes e hice la primera convocatoria. Después de ver esa charla y de las necesidades que teníamos, decidí no convocarlo".





Gerardo Martino y su idea futbolística para México

A horas de tener su primer compromiso con el Tri, Gerardo Martino enfatizó que su prioridad será dotar a México de un estilo de juego, antes de comprometerse con objetivos más específicos en competencias internacionales.

"Para aspirar a un quinto partido que sucedería en cuatro años, debemos tener una manera de jugar, eso nos daría fundamentos para ilusionarnos de lo que pueda suceder en ese escenario, eso es lo que hoy me preocupa.

"El 4-3-3 es un sistema que me gusta, que en los últimos años lo he jugado bastante y creo que con todo esto, los futbolistas adecuados, podrán desarrollarlo. México tiene jugadores capaces", agregó.





¿'Chicharito' o Jiménez?

El "Tata" descartó que los partidos ante Chile y Paraguay sean definitorios sobre la titularidad en la delantera entre Javier Hernández o Raúl Jiménez, aunque le dio su lugar a 'Chicharito' y dijo que, será hasta la Copa Oro, cuando defina a su artillero de referencia; sin embargo, rechazó la idea de jugar con los dos al mismo tiempo, salvo circunstancia especial.

"Aquellos que han tratado con Javier, ver el recorrido que tiene, que no es el recorrido que alguien que no se ha esforzado en su vida, es un placer ya que es un chico muy frontal, lo cual valoro muchísimo, y muy generoso a la hora de comprometerse. A mí no me gusta contar lo que voy a hacer, y en la Copa de Oro se descubrirá si juega el uno o el otro. Es muy difícil que jueguen los dos, a menos que el rival presente una línea de cinco".





La historia de Gerardo Martino con Chile

Gerardo Martino habló de su rival de este viernes, conjunto al que conoce bien y el cual representa su "talón de Aquiles".

"Chile ha producido la mejor camada de futbolistas de su historia, y eso está plasmado desde sus inicios con Marcelo Bielsa. A partir de ahí, no solo hicieron cosas importantes a nivel selección sino a nivel individual. Pero hay una cuestión que es el paso del tiempo, no tanto las futbolísticas, hay una acumulación de años jugando en Europa y en la Selección, los años van pasando y, probablemente, el lugar hacia donde va Chile hoy es el recambio. Mi talón de Aquiles ha sido Chile, la Copa América Centenario de Estados Unidos creo que la debimos haber ganado (con Argentina)".

Por último, elogió a los jugadores mexicanos con los que ha trabajado esta semana, además del microciclo, además de que se dijo "ilusionado" con lo que se verá en el inicio de su proceso.