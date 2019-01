Gerardo Martino conquistó a Carlos Vela

La llegada de Gerardo Martino a la Selección Mexicana es una noticia que generó alegría en Carlos Vela. El delantero del combinado nacional no solo mostró adminración hacia el argentino en plática con Univisión Deportes , sino que destacó, también, la calidad que el timonel tiene para dirigir combinados.

"Es un gran entrenador, ya lo demostró en los lugares donde ha estado; su carta de presentación es muy buena. Ojalá se le deje trabajar", anheló Vela Garrido, quien, además, señaló que "no he tenido oportunidad de hablar con él sobre el tema de Selección"; sin embargo, no descarta la idea de continuar en el Tri.