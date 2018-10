¡Exclusiva! Guardado habló de todo con Marc Crosas: Tri, pacto de caballeros, su futuro y más

Andrés Guardado recibió a Univision Deportes para hablar de todo… pasando desde sus inicios en Europa hasta las polémicas con la Selección Mexicana y los dirigentes del futbol mexicano. El Principito charló largo y tendido con Marc Crosas y esto fue lo que contó…

Crosas: ¿Muchas Gracias Andrés, aquí estamos en tu jardín no? ¿Este estadio es espectacular no?

Guardado: Acabado muy bien, me tocó jugar muchas veces cuando todavía no estaba esta grada, estaba la grada pequeñita. Y ahora queda muy bien, cambiaron todos los palcos, los vestuarios los cambiaron también. Ahí va, el Betis va dando pasos poco a poco para adelante.

Crosas: ¿Cómo estás? Por qué te ves… lo que transmites al menos cuando te vemos en la cancha imágenes desde allá sobre todo casi siempre… sonriendo.

Guardado: La verdad es que estoy muy feliz aquí, en general, en mi vida, con mi familia, con mi hijo, aquí en Sevilla nos hemos adaptado muy bien. Es fácil adaptarse a una ciudad como Sevilla. Y después que también, obviamente los resultados del equipo, pues el primer año fue más de los que esperaba, tener cinco, seis años el equipo peleando solo por el acenso, de hecho, descender y ascender entre sus últimos cinco años. Pues nos metimos sextos en Europa. Y la rivalidad que hay en la ciudad, quedamos por encima de la Sevilla, entonces eso también ha beneficiado mucho en tu día a día en la ciudad.

Crosas: Sí, porque normalmente era al revés en los últimos años siempre, el Sevilla…

Guardado: Exactamente, y que le ganamos en su casa fue un año muy especial ¿no? Ganamos en el Bernabéu en el último minuto y tenemos siete victorias y un empate, cosas que hace mucho que no se vivían aquí en el Betis, entonces la verdad es que se respira un ambiente muy bueno, pero hoy en día es bueno estar en el Betis.

Crosas: ¿Llevas ya once años en Europa?

Guardado: Desde el 2007, sí once años.

Crosas: ¿crees que estás viviendo en tus 32 años, el mejor momento de tu carrera?

Guardado: Yo puedo decir que sí, a lo mejor Andres Guardado ha cambiado muchísimo. Juego en otra posición, mis cualidades son otras de las que tenía en aquel entonces. Pero es un todo ¿no? Ahora la madurez que me ha dado en estos años, el pasar por diferentes equipos, diferentes situaciones también, buenas y malas. Al final hoy en día ya me influye muy poco lo que pasa al mi alrededor. Entonces, me hace disfrutar más mi Carrera, me hace disfrutar más el día a día, los entrenamientos, los partidos. Un resultado Bueno o malo no me influye tanto en mi día a día, tampoco en mi Cabeza, en como soy con mi familia. Que hay otros jugadores que a lo mejor les afecta más, o más joven vía más el que decían o el que hacían… eso me hace sentirme pleno y hace sentirme en el mejor momento de mi Carrera.

Crosas: ¿Cómo se da ese cambio que comentas de posición? sobre todo tanto en clubes como en la selección que te hemos visto jugar de volante izquierda, de lateral, o en línea de 5 y ahora no sólo eres un contención de muy bien trabajo en el centro de campo con llegada con gol que ya tenías pero además líder en tus equipos, tanto como en selección.

Guardado: Se da todo gracias a mi pasado por el PSV… cuando yo voy al PSV iba para jugar… bueno hay un punto de inflexión en el mundial 2014 con el piojo, que yo era cuando estaba viviendo uno de mis peores momentos en mi Carrera, tenía un año complicado con el Valencia, cedido al Leverkusen donde juego solo 6 partidos, de hecho, allí tengo una lesión al fin de la temporada. Había muchas dudas de que, si iba al mundial o si no, al final me convoca y ya con trabajo y eso, lo convencí y fui titular en el mundial jugando al interior, un poco con línea de 3 por el centro, eso me daba más obligaciones, más de contención o de un interior, más cerrado no tan pegado a la banda y eso es cuando digo yo quiero jugar en esa posición, mis cualidades me daban hoy en día de jugar en esa posición. Yo llegaba a Valencia con ese entrenador Espírito Santo, que había llegado, y le dije hola yo sé que vengo jugando lateral en el Valencia en Leverkusen, pero mi posición creo que es esta y es donde creo que te puedo dar más y quiero que me des la oportunidad de competir en esa posición y si tú no crees que puedo jugar o tú crees que hay otro mejor en esa posición, no importa, yo quiero jugar en esa posición y ganarme el lugar en esa posición. La pretemporada va como va y al final yo creo que llegaron muchos fichajes, que yo creía que no me iba a dar los minutos que yo quería y me llegó la oferta del PSV y fue cuando llegué allá para jugar de interior pero Philip al nada más llegarme dijo: “oye te veo cualidades de jugar de pivote solo, para la liga también yo sé que no eres tan defensivo pero somos un equipo que casi siempre tiene la pelota y creo que nos puedes dar mucho ahí y al final fue esa transformación en jugar más de pivote solo o con un compañero y a partir de allí, tanto en club como en selección empecé a consolidarme en esa posición.

Crosas: Mencionas que Miguel Herrera que influye en ese cambio, Philip Cocu que además te ayudo en esa posición. Pero Quique Setien, el nombre de moda, ¿cuánto influye él en ti?

Guardado: Muchísimo. Yo creo que él es el pilar del Proyecto de Betis hoy en día. Yo creo que no podría existir este proyecto tan Bueno, tan a futuro, y tan ambicioso más bien, si no hay un entrenador tan bueno. Obviamente Betis existía antes de Quique y seguirá existiendo mucho más. Pero sí yo creo que hoy en día es pillar de lo que le está pasando al Betis y obviamente para muchos jugadores como yo la confianza que tengo en él, la forma en que ve al futbol te hace aprender cosas día a día a pesar de que tengas mucha o poca experiencia, en mi caso a pesar de que he jugado muchos partidos, que la liga española, ya la conozco perfectamente e internacionalmente, afortunadamente tengo mucha experiencia en selección, pero él te hace ver cosas que a lo mejor ya las sabías pero no las veías tan claro, o te lo explica en una manera que te hace hacerlo en la cancha con mayor facilidad.. el que te de una confianza un entrenador, que te dice: a mí me da igual perder la pelota, en la salida de pelota, pero yo quiero que tengan la personalidad de salir así, que nos va a dar mucho más el jugar, con esta forma de jugar, que lo que nos va a restar, que sí que si perdemos la pelota y nos va a costar un gol, ok pero debemos estar convencidos de que esta forma de jugar nos va a dar mucho más de lo que nos va a quitar.

Crosas: Y ahora tienen en mente, después de hacer más temporadas espectaculares en liga y clasificar para competición europea otra vez, parece que en la Liga no les va tan bien como en el torneo pasado, pero en Europa están espectacular, ganaron en San Siro, van a recibir a Milan, ¿tienen en mente hacer algo grande allí?

Guardado: Queremos consolidar lo que se hizo bien el año pasado con una buena Europa league. Creemos que la podemos ganar, que podemos competir hasta el final, no nos creemos inferior a nadie, esa es una vuelta que también ha dado Quique con los fichajes que ha llegado aquí desde el año pasado. Ha hecho un salto de calidad en ese aspecto. Ahora tratamos de jugar contra todos los grandes como jugamos en casa… Puede pasar cualquiera cosa en la liga (hablando de que está muy rara), pero yo creo que al final va a tomar la realidad como otros años.

Crosas: Como tú, estoy de acuerdo que estás en el mejor momento de tu carrera, creo que son varios mexicanos aquí en Europa como Herrera, Layún, Ochoa, Chicharo, que están en esa etapa de maduréz como futbolistas ¿crees que han perdido una oportunidad de hacer algo histórico con la selección?

Guardado: Totalmente, totalmente. Estoy convencido de eso, dejamos ir una oportunidad muy grande. Si te soy sincero, yo todavía no lo supero del todo, me cuesta hablar de lo que pasó en el mundial, no me gusta, porque llegué con tanta frustración, porque yo antes del mundial tomé una decisión de dejar mi área de confort, el PSV para venir a esta liga para apostar en un nuevo proyecto que no sabía si iba a salir bien o mal, pero quería mayor competencia para llegar al mundial y desafortunadamente en las últimas jornadas sufrí una lesión que no se me trató muy bien, me tuve que operar, llegué muy justo al mundial, muchas cosas que a nivel personal siento mucha frustración y después a nivel grupal, porque como tú dices yo creo que tenemos la madurez y la calidad de haber hecho más en el mundial.

Crosas: Con un inicio espectacular contra Alemania. Nadie daba oportunidad clara a ustedes, pero mostraron la capacidad. Quizá fue ese partido contra Suecia el que marcó…

Guardado: Si totalmente. El mundial se perdió en ese partido porque no era lo mismo enfrentar a Suiza que enfrentar a Brasil, eso es claro, no era lo mismo quedar primero que segundo y ahí se fue la oportunidad, contra Suecia de esos partidos donde el plan de juego no sale bien, donde intentamos hacer cosas que no veníamos haciendo en los últimos… tanto con Corea como con Alemania que también nos costó caro y eso nos pegó mucho, creo llegamos con Brasil, sí con ganas de pasar pero mentalmente golpeados de que dejamos ir una oportunidad de ser primeros de grupo y de que dejamos una oportunidad de un camino podía ser más fácil.

Crosas: Ese golpe anímico que puso el mundial para ti, que nos estás contando… que estas contando ¿tiene que ver con que después del mundial que no hayas estado en las listas?

Guardado: Si, yo soy sincero, jamás me he escondido, yo cuando termino el mundial, yo me planteo en dejar la selección, por edad y por todo lo que se había dado, yo creí que mi momento en selección se había acabado en ese momento y sientes la frustración. Obviamente lo vas asimilando, viendo a futuro, empieza la temporada, tienes minutos, titular y vas pensando y digo, bueno si puedo ser útil un año o dos años, para ayudar a este proceso a rejuvenecer de cambio generacional, entonces digo por qué no, pues por qué no estar a disipación del entrenador que esté, si él cree que puedo ayudar a los jóvenes, uno no se puede cerrar a su selección y creo que jamás alguien podrá reprocharme mi compromiso con selección y durante toda mi carrera lo he demostrado y ahora no será la excepción, ahora sí que hasta que me echen, estaré dispuesto para selección.

Crosas: ¿Pero tú no te has pronunciado O has dicho que no quiero ir? Porque se ha hablado de eso…

Guardado: Nunca, nunca, eso es totalmente mentira. Tampoco me gusta salir en momento y decir esto es mentira o desmentir cada noticia, no puedo ponerme a desmentir todo porque no viviría, pero yo nunca he dicho que no quiero ir al final ha sido decisiones no sé si del Tuca de la Federación. Si ellos creen que mi tiempo con la selección ha terminado, bueno entonces ha terminado, no pasa nada.

Crosas: Me tocó vivir esta pasado mundial y fue mi primer mundial, me llamó muchísimo la atención, la afición, como mexicano de adopción trabajando para un medio mexicano… pero ver a tanta gente volcada con su equipo y como lo vivían desde allá… ¿cuál es la diferencia entre esa afición y ese entorno difícil que siempre envuelve la selección? porque no hablo de ahora, hablo de épocas de ex compañeros míos, de Oswaldo del mismo Pavel que me contaban historias, ¿por qué ese entorno tan difícil?

Guardado: Yo no tengo la respuesta tampoco, no me gustaría atacar a nuestra cultura porque yo creo que es cultural, que me incluyo, soy mexicano también, que al final… yo no me acuerdo si fue antes del mundial que habían muchas dudas, pero si al final cuando necesitamos el apoyo, la gente siempre responden y dicen vamos a darle el voto de confianza a la selección y siempre están ahí, pero sí es verdad que el ambiente de la selección siempre ha sido muy raro, de que se le tiene fe pero a la vez no, es contradictorio o tonto de escuchar pero es así… todo el mundo critica pero juegas una eliminatoria y el azteca está lleno

Crossas: ¿Y el grupo lo resiente?

Guardado: Claro, claro que lo siente, yo creo que en este proceso sobre todo, mira que he estado en varios y yo lo decía, en todos han habido problemas, un pero, LaVolpe… problemas con la prensa porque era majadero… Sven Goran Eriksson que era extranjero que no más venía de vacaciones, Hugo Sánchez que esto y que el otro y así el que te diga que me ha tocado, siempre ha sido así, siempre ha había un pero, con Orosio también, que era Colombiano, que no les gustaba sus rotaciones… y siempre ha habido críticas al rededor del entrenador y lógicamente a uno como jugador no es agradable trabajar así, de tantas dudad, y luego pareciera que hay una guerra entre jugadores y prensa, que la prensa busca como sacar siempre lo negativo y nosotros nos ponemos siempre a la defensiva… por qué no podemos todos trabajar de una manera cada quien en lo que se dedica en pro de la selección, buscando lo mejor para ella y no dudo que la prensa y todos quieran lo mejor, pero hay ciertas cosas que en el medio que facilitan este tipo de cosas, que tiene que vender noticias, tiene que tener ratings… después buscan el amarillismo y el jugador se siente dolido y es un círculo vicioso que no ayuda, ya la hora de trabajar, no es que estés entrenando y pensando en eso, claro que no, pero sí es añadirle, si de por sí es una presión jugar en la selección, es añadirle algo más que no ayuda en lo absoluto

Crosas: Con esas dudas y ese nerviosismo que se ha vivido, tu que has estado siempre en selección, comparándolo después, que te han ovacionado en otros equipos, ¿has dudado alguna vez de decir no voy más y prefiero quedarme aquí que me quieren mucho y me lo demuestran más?

Guardado: No, la verdad no ¡he!, a veces sí te cuestionas: ¿por qué en donde estoy, fuera de mi país, valoran mi trabajo y en mi país no tanto?, pero tanto como plantearme, el quedarme aquí, no, no porque al final te lo hablo por mí siempre me ha tirado más mi selección, estar en selección en todo los sentidos y dejo todo eso a un lado , al final no vale cualquiera para estar en selección, entonces hay que estar mentalmente muy fuerte y siento que en toda mi carrera he valido mi pase a la selección, te cuestionas a veces., por qué no los lugares que me tiene en el día a día, me lo valoran y en otros lados como en México, y no quiero que se pongan el saco, pero muy poca gente sabe lo que hago cada fin de semana, se dejan llevar por si dicen, perdieron, ganaron y dudo mucho que haya gente que te esté siguiendo todo el tiempo y eso a lo mejor deja que el juicio allá sea más frío, no con tanto valor a diferencia de acá que te ven día a día.

Crosas: has vivido procesos exitosos… ¿qué proceso necesita México? ¿O qué necesita cambiar para llegar al éxito?

Guardado: Yo, esa pregunta se lo haría a los directivos… no quiero decir que estoy atacando a directivos… como jugadores también tenemos muchas responsabilidades también, pero ese salto de calidad tiene que venir de los directivos que son dueños del futbol y tiene que ver más a futuro, lo he dicho toda mi carrera, deben haber más facilidades para que los jugadores salgan, ¿por qué el futbol mexicano no es visto en Europa?, pero sí la MLS o el futbol argentino, por qué el fut mexicano, no se ve en el extranjero, por qué no la comercializamos más para que vean a nuestros jugadores, el pacto de caballeros que tiene años y años, hoy en día no tengo duda que habrán directivos que se han burlado del acuerdo que hemos llegado como asociación de jugadores con lo del pacto de caballeros, te lo aseguro porque ellos siguen una forma de dirigir a los equipos de una manera que yo creo que no progresamos, ahora afortunadamente ha regresado la regla del 20/11 para que salgan más jóvenes y están dando más frutos… están saliendo talentos que es lo que necesitamos a futuro, yo vine con esa regla y terminamos con la regla 10/8 de extranjeros, afortunadamente vieron ese detalle que no habían cambios en selección… cuantos habían criticado que no habían cambios pero quién iba a ir a selección… habrán uno que otro pero quién iba a ir si no hay más y hoy en día este cambio generacional ojalá con todas esta reglas ayuden a que crezcan en todos los sentidos porque siempre esperan a que el jugador de ‘el salto’, siempre ha sido: es que el jugador es el mediocre, es que el jugador vive muy como en México y no quiere salir… y luego los jóvenes empezamos a querer salir y ya eran los directivos que no nos dejaban salir, ya era págame 10 millones y si te das cuenta todos lo que han salido, han salido prácticamente bien vendidos, Herrera, Chicharito, ahora Guti, el Chucky, yo en su momento a excepción del Tecate que tuvo que pelearse con MTY, que no era necesario… pero no hay eso que hay en Argentina o en Uruguay, que digan quién es el mejor ok te lo doy prestado y con una opción a compra, yo creo que hay formas en el futbol hoy en día para dar más facilidad a los jugadores y así crecer en general como el futbol mexicano

Crosas: ¿te ves a largo plazo intentando mejore el futbol mexicano?

Guardado: A mí me gustaría, vuelvo a repetir, ahora como jugador si creen que soy útil y creen que puedo ayudar, yo encantado de ayudar con lo que yo he aprendido en mi carrera, como la vida me ha enseñado cosas, si yo puedo aportar, claro que sí, como dices me quedan años espero… pero bueno, yo creo que puedo ser útil para el futbol mexicano para poder darle esa vuelta, yo en un futuro no me veo fuera del futbol y si es una de las maneras para estar cerca por qué no.

Crosas: Y en el presente a corto y mediano plazo ¿qué viene?

Guardado: Mira a esta edad y en este momento, a veces le cambian los planes tan de la noche a la mañana, un día me levanto y digo ah pues me voy a quedar aquí en el Betis todo lo que me deje, después te levantas y dices por qué no probar en otra liga, o por qué no ya bajar la exigencia que he tenido durante tanto años e irme a la MLS otra vez, digo otra vez porque he tenido ofertas durante casi toda mi carrera y volver a tocar esa puerta o por qué no regresarme otra vez al Atlas, estar en mi casa con mis papás con mis amigos… y cada cierto tiempo me va cambiando la cosa y al día de hoy me levanto con el que estoy encantado con el Sevilla Ciudad , en el Betis y que tengo un año más de contrato y si me ofrecen la renovación me quedaría más años, encantado, creo que tengo que aprovechar al máximo mi carrera y si es al máximo nivel, mejor, sí estoy acostumbrado a un cierto nivel de exigencia personal, grupal de liga y cuando se me acabe lo voy a echar de menos, voy a tratarlo de a largar lo más posible…

Crosas: Entonces aún hay esperanzas, Atlas, MLS… ¿Rafa no te ha hablado para que regreses?

Guardado: Ojalá… confío mucho que ahora que está Rafa y lo dejen trabajar, cambie un poco la dinámica del Atlas últimamente, porque creo que el Atlas es un poco como el Betis, es como un León dormido en un aspecto institucional… es como el Betis, que tiene una masa social en todo España, estoy asombrado con la cantidad de socios que tiene, la cantidad de márquetin y de todo lo que jala el Betis, lo que falta son los éxitos deportivos para que eso crezca mucho más y el Atlas es lo mismo, tiene esa masa social, la famosa fiel afición que a pesar de todo lo que hemos pasado sigue ahí, tiene las mejores instalaciones, la ciudad como GDL, muchas cosas que estamos muy cortos como club y ojalá que con Rafa pueda cambiar un poco.