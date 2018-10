¡Exclusiva! Javier ‘Gato’ Vargas: "El Tri olímpico de 1968 se dejó ganar"

“Los cabezas del grupo determinaron y estuvimos de acuerdo en que no seguíamos adelante. Se tenía que jugar el partido. Nacho Trelles nos dijo que estaba de acuerdo en lo que determináramos. Dijimos ‘vamos a perder’ como un desquite. No jugamos bien, nos ganaron con mucha facilidad los búlgaros.

Después teníamos que ir a la Ciudad de México contra Japón por el tercer lugar. La gente debe acordarse. No quitamos el dedo del renglón, Vicente Pereda tuvo un penalti y él nos dijo que lo falló intencionalmente porque las cosas estaban de esa manera”, dijo en exclusiva el ‘Gato’ Vargas a nuestro periodista Pedro Antonio Flores.