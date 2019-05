Exclusiva | Carlos Vela: "Hasta el último día de mi carrera voy a intentar poner en lo más alto a México"

Carlos Vela ha sido fuertemente criticado por rechazar una convocatoria más de la selección mexicana , al grado de que se le ha acusado de no sentirse orgulloso de ser mexicano.

Es por ello que el delantero del LAFC dejó en claro que esto no puede estar más alejado de la realidad, ya que si hay algo que nunca cambiaría eso es haber nacido en México .

"No es como se ha querido decir que no siento el país, nada que ver. Al final es fútbol y nada tiene que ver con lo que yo siento y lo que yo soy. No hay manera de decir que soy de otro lado, ni quiero serlo, soy mexicano y disfruto serlo", confesó en platica con Univisión Deportes.