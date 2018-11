En la ‘comodidad’ de la Premier; Jiménez apunta a ser referente goleador del Tri

“En las últimas convocatorias me ha tocado ser de los grandes, de los de experiencia y seguirme mostrando, haciendo las cosas para hacer ver que la gente que confía en mí no está equivocada y dar lo mejor de mí”, expresó.

“La Premier es donde me ha estado tocando jugar más, creo que cada (Ligas) una tiene su grado de dificultad, me he adaptado bien desde un inicio, el estilo de juego se adapta con lo que puedo aportar, lo que puedo dar, movilidad, jugar de poste cuando se tiene que hacer.