En el Tri ven ‘balance negativo’ pero con frutos a futuro

Corona también refirió que mientras esté para competir por un puesto, no se negará en ningún momento a la selección.

“Mientras me sienta bien física y futbolísticamente voy a estar a la orden de la selección, ahora se me dio la oportunidad, se me hizo raro porque venían dando oportunidad a otros jóvenes que se lo han ganado, pero yo contento de apoyar y sumar”, puntualizó.