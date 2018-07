El ‘Tuca’ y Vucetich, técnicos que valdría la pena convencer para guiar al Tri

¿Por qué aferrarse tanto a buscar fuera de casa lo que se tiene dentro? México analiza quién debe ser el encargado de comandar al Tri en el proceso mundialista para Catar 2022 y ahí parece que todo se limita a la continuidad de Juan Carlos Osorio y la vanguardia que puede ofrecer Matías Almeyda. Y sí creo que el argentino debe ser el indicado, pero si no se concreta, hay muy buenas opciones.

Probablemente México está olvidando que cuenta con estrategas de gran capacidad y que debería hacer lo posible por convencerlos… Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, que, si bien dijo que no le interesa el cargo, un acercamiento no vendría mal; y Vítor Manuel Vucetich un hombre altamente capaz que no ha sido valorado como mereciera.