El 'Tuca' sostuvo que el marcador no reflejó lo hecho por México en la cancha

"Me siento mal, porque uno no espera que un jugador se lastime, y esperamos que no sea gran cosa" , comentó el 'Tuca' tras el compromiso amistoso en Querétaro.

"Del partido me quedo muy tranquilo, bastante tranquilo. Creo que fue un partido disputado, de tú a tú, y me quedó todavía con la impresión de que nosotros tuvimos, tal vez, más aproximaciones de gol para que el resultado no fuera adverso. Creo que jugaron bien, compitieron contra una buena selección, y me quedó tranquilo mas no satisfecho por el resultado", sentenció Ferretti.