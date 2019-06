El Tricolor Sub-22, listo para iniciar su participación en el torneo Maurice Revello

Tras caer 5-1 ante Holanda Sub-21 este viernes en territorio neerlandés, el combinado nacional 'azteca' ya se encuentra en Francia. Baréin será el primer rival para el Tricolor y se verán las caras en el Estadio Lattre de Tassigny a las 13:00 ET. El jueves enfrentará a Irlanda a las 13:30 ET y el domingo finalizará su participación en la ronda de grupos terminará a las 11:30 ET midiéndose con China.