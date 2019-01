El ‘Tata’ Martino deja entrever que no le gustaban las rotaciones de su amigo Osorio

“Sabes que cada entrenador tenemos nuestra forma, sé que esto viene porque Juan Carlos tenía esa forma, muy fundamentada. A mí lo que me parece más importante cuando un entrenador fundamenta y no lo hace, puede ser que no estemos de acuerdo, pero lo que no puedo hacer yo es no fundamentarte por qué, finalmente voy a definir como yo quiero, pero tengo que decirte por qué hago esto. Yo lo que creo es que Juan Carlos lo fundamentaba muy bien, después puede ser que no estuvieran de acuerdo”, indicó.