El Estadio Azteca tiene un lugar en la historia del fútbol que pocos pueden presumir

Y no solamente es envidiado por los gigantes del fútbol, otros eventos han sido realizados ahí con espectaculares llenos de Michael Jackson, Paul McCartney y U2 . Hasta el Papa Juan Pablo II ofició misas en su interior.

Al Azteca, hasta el cantante argentino Andrés Calamaro le compuso una canción que lleva por nombre Estadio Azteca y que recita: “Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca me quedé duro, me aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo”.