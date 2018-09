El DT del USA Team lo tiene muy claro: “Ante México hay una gran rivalidad”

“Es un grupo joven, no tienen la experiencia e historia que yo tengo ante México, para mí, en lo personal, hay una gran rivalidad, y no es que yo lo digo, es que así es. Estos jugadores todavía no tienen esa experiencia detrás, pero sabemos que México y Estados Unidos son los grandes rivales del área, así que creo que los jugadores entienden el significado del juego”, recalcó.