'Tata' Martino esperará a Edson Álvarez hasta el último momento para Copa Oro

“La situación de Edson (Álvare) es que necesitamos hacerle estudios. Si Edson está, Uriel (Antuna) no está y si Edson no está entra Uriel.

“Tenemos un poco más de tiempo, Antuna ya lo sabe. En realidad los jugadores que están lesionados los podemos reemplazar justificadamente, a lo mejor no hace falta si los médicos descartan antes a Edson, pero tenemos cinco días para el partido con Ecuador y si fuese más tiempo no creo que con LA Galaxy tengamos algún problema”, dijo Martino.

“No me voy a separar de lo que he dicho por otros lesionados u otras ausencias. Preferiríamos tener a todos acá, no va a pasar, no sabemos qué va a pasar con Edson y solo le abriría la puerta a otro jugador como Diego (Reyes) de volante central y no por esto voy a dejar de lamentar el hecho de que Edson no esté si se confirma”, concluyó.