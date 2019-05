Diego Lainez y su balance tras caer ante Japón: “No lo esperábamos y estamos muy dolidos”

Diego Lainez dio la cara y habló tras la segunda derrota de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 de Polonia, esta vez contra Japón (3-0), y confesó que él y todo el resto del grupo están muy dolidos porque no esperaban tener un inicio de torneo con estos resultados.

“Estamos muy dolidos porque no lo esperábamos, estábamos llegando mucho. La primera opción de anotar clara la tuvimos nosotros y por eso estamos dolidos, porque somos un grupo competitivo y no nos gusta perder. En lo personal tampoco me gusta perder y la pasamos muy mal después de esta derrota”, confesó.