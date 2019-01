Denilson se confiesa: “Enfrentar a México siempre era difícil, ha crecido mucho”

“Yo no estoy en contra de que entrenadores de otras nacionalidades dirigen a las selecciones, hubo un momento que en Brasil se habló de Guardiola, creo que no soy México, pero en Brasil y en los principales países que disputan mundiales tienen entrenadores capacitados, pero los aficionados cobran el resultado y la prensa también. Nosotros en Brasil no importa que Tite haya hecho un buen trabajo, no hemos logrado ganar el Mundial y la gente ya quería sacarlo del cargo de entrenador. El trabajo a largo plazo debe ser validado a largo plazo y con cariño”, finalizó Denilson.