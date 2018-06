Delanteros mexicanos sufren sequía goleadora previo a duelo ante Alemania

El debut de México en Rusia 2018 es cuestión de días, sin embargo, la claridad en el ataque tricolor no es mucha, ya que sus delanteros no se han encontrado con los gole en las últimas fechas sumando mínimo un mes sin anotar, tanto en el Tri como en sus respectivos clubes.

Por su parte, Raúl Jiménez no ha encontrado gol desde el 7 de abril, fecha en la que logró un doblete con el Benfica ante el Vitoria Setubal; mientras que Hirving Lozano, quien no conecta gol desde el 29 de abril, tuvo una gran temporada goleadora con el PSV, pero no logró concretar el cierrer de una gran campaña, durante su primer año en el futbol europeo, debido a que se quedó con 17 dianas, cinco anotaciones menos que el lider de goleo de la Eredivisie: Alireza Jahanbakhsh