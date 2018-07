Decio de María volvió a México y no garantizó la continuidad de Osorio

El presidente de la Femexfut, Decio de María, volvió a México tras la participación del conjunto mexicano en la Copa del Mundo de Rusia. El directivo se mostró agradecido con Juan Carlos Osorio, pero no garantizó su continuidad como el estratega del Tri.

“Yo de Juan Carlos lo único que te puedo decir es que terminó el partido y yo me despedí de él… le agradecí, yo lo traje. ¿Qué sigue? No me toca a mí hacer ningún comentario”, señaló De María.