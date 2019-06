Damm no lo duda:"la ilusión más grande de todo futbolista es estar en selección"

Jürgen Damm reconoció que su nivel no le alcanzó para ser parte del Tri en la Copa Oro , pero también, para el jugador de Tigres , no hay mayor orgullo que representar al país.

"Yo creo que la ilusión más grande de cualquier jugador (mexicano) es estar en la selección mexicana", expresó Damm. "Obviamente veo los partidos y me encantaría estar ahí, sé que tuve una baja de juego, sé que no anduve en mi nivel este torneo, que me costó la convocatoria."