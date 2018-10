¿Corre riesgo México de volver a ser goleado por Chile?

No hay nada que jugarse en este partido amistoso. No hay una calificación o un trofeo. Eso sí, el encuentro de amigable no tendrá nada para la selección mexicana. ¿Venganza? Para Chile no lo es, para sí para el Tri quien seguramente intentará lavar un poco esa imagen penosa que dejó en el Levis Stadium de San Francisco y que tanta vergüenza le ha generado en el plano continental y mundial.