Con Gerardo Martino, los abrazos nunca harán falta

En México no lo dimensionamos, pero en Sudamérica, especialmente en Paraguay, Martino es una leyenda. “Cuando me dijo mi representante que me llamaría para invitarme a jugar con Atlanta… ni siquiera quería tomar el teléfono, era el Tata el que me llamaba, nuestro ídolo, un ejemplo, no sé si me explico…”. Así recuerda Miguel Almirón, delantero del Atlanta United, su primer acercamiento. El futbolista paraguayo desechó irse a Europa. “Me dijo… quiero contar contigo, que para los paraguayos significa quiero apoyarme en ti y eso es mucho para nosotros”.