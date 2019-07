Cómo y dónde ver el partido Haití vs México de Semifinal de Copa Oro 2019

Ver Aquí En Vivo Haití vs México

• Ficha del juego Haití vs México • Torneo: Concacaf Copa Oro 2019 • Fecha: martes 2 de julio. • Hora de inicio: 10:00 PM ET. • Estadio: State Farm de Glendale. • Canal de TV: Univision Deportes, Univision TDN. • Streaming en vivo : Univision Deportes.



" Para ser honesto, lloré. Se siente increíble, no pudiera estar más feliz. Significa todo para nosotros porque sé cómo son las cosas ahí en Haití. Me puse muy emocional después del partido porque sé lo mucho que significa para nosotros. Respeto a todos en este grupo, amo a todos en este grupo, somos una familia y no pudiera estar más feliz", señaló emocionado el haitiano Steeven Saba a la web de la Concacaf.