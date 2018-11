Cómo en el barrio: el Tri entrenó “al gol, camisas”

Este miércoles el Tri entrenó por primera vez en Córdoba, sede del primer partido amistoso ante la albiceleste y los jugadores no demostraron que no han perdido la alegría de jugar como ‘niños’.

“Dejando salir a nuestro niño interior. Con camisa vs. SIN camisa… me imagino que no hay dudas de quien ganó”, fue lo que redactó el jugador del Villarreal.