Comenzó la concentración del Tri con 11 jugadores

Comenzó la carrera final por un puesto a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Este martes por la mañana se concentraron los primeros elementos de la prelista de 28 que el lunes dio a conocer el DT del Tri Juan Carlos Osorio.

A lo largo de la mañana 11 elementos arribaron a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento para comenzar a entrenar a la espera del resto de los jugadores, la mayoría provenientes del viejo continente.

Diego Reyes y ‘Chucky’ Lozano fueron los únicos europeos que ya concentraron al haber terminado su participación con sus equipos.

R eyes se unió con el fin de comenzar su rehabilitación después del desgarro que sufrió en el último cotejo del Porto y estar listo lo antes posible para ganarse un lugar en la lista final de 23 jugadores.

De la Liga MX los que ya concentraron fueron Jesús Corona, Rafael Márquez, Jesús Gallardo, Oswaldo Alanís, Jesús Molina, Hugo Ayala, Javier Aquino y Jürgen Damm.

"No me siento seguro hasta no estar en Rusia con el equipo y prácticamente teniendo participación con el grupo nadie está seguro. Yo creo que en estas dos semanas todo puede pasar", expresó Aquino a su llegada.