‘Chicharito’ sobre la fiesta: “No lo volveríamos a hacer”

A través de un Facebook Live en la cuenta de la selección mexicana, ‘Chicharito’ sentenció que no volvería a hacer una fiesta como la del pasado sábado 2 de junio, noche libre que tuvieron tras el triunfo sobre Escocia y antes de partir a Europa, aunque aclaró varios puntos que no se conocían.

“Viendo como se está dando todo, lo que se pudo ver y lo que no se pudo ver, podemos hacer lo que queramos, como lo queramos, pero visto lo visto, si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, no lo volveríamos a hacer, pero se le está dando la importancia que no debería”, dijo.