Carlos Vela no se arrepiente de haber rechazado al Tri en 2014

Carlos Vela volvió a recalcar que no se arrepiente de no haber ido al pasado Mundial de Brasil 2014 ya que él asegura que no estaba listo, pero ahora es lo contrario y deja claro que hoy está más maduro para encarar la próxima Copa del Mundo.

“ No, para nada (me arrepiento) porque hice lo que creía correcto, lo que mi corazón me dijo que tenía que hacer y cuando uno cree que es lo conveniente se queda con la consciencia tranquila. No me arrepiento y ahora sí quiero y estar para lo que me necesiten”, dijo el atacante tras el duelo de Los Angeles FC.