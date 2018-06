Cantú descarta sanciones a jugadores del Tri: "Son los riesgos que tiene la libertad"

Cancún, MÉXICO.- Para el secretario de la Federación Mexicana de Fútbol , Guillermo Cantú, el asunto de la fiesta de algunos seleccionados mexicanos tras el triunfo ante Escocia del domingo pasado es una cuestión que no está en sus manos.

Esto sencillamente porque los futbolistas estaban en un día de descanso y no incurrieron en ninguna falta contra la disciplina de la Selección Mexicana .



" Es un tema en día libre. Son los riesgos que uno corre con la libertad. No es que nos guste o no, simplemente hay que tener claro que es su día libre y que no han faltado en ningún tema de entrenamiento ni concentración", aseguró.